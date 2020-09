Trump: "Il Coronavirus non colpisce chi ha meno di 18 anni"

OHIO - "Il coronavirus non colpisce chi ha meno di 18 anni e rappresenta un rischio praticamente solo per le persone anziane con problemi cardiaci e altri problemi preesistenti". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di un evento elettorale a Swanton, nell'Ohio, dove quasi nessuno indossava la mascherina per proteggersi dai contagi. Trump ha poi sostenuto che gli Stati Uniti, dove circa 200mila persone hanno perso la vita per complicanze legate al Covid-19, sono "tra i Paesi al mondo che hanno il tasso di mortalità più basso al mondo per il coronavirus".

