Coronavirus, l'idea in Francia (bocciata): lockdown per salvare il Natale

PARIGI (Francia) - Il ministro della Salute francese, Olivier Véran, ha formalmente escluso che la Francia possa dichiarare un lockdown nazionale "preventivo" anti Coronavirus prima di Natale - come proposto da due premi Nobel per l'economia, Abhijit Banerjee ed Esther Duflo. Véran ha precisato che eventuali restrizioni agli spostamenti durante le vacanze di Ognissanti (fine ottobre-inizio novembre) dipenderanno da "ciò che faremo nelle prossime settimane". Parlando alla tv LCI, Véran ha detto che "se la circolazione del virus aumenta e non viene frenata, se non mettiamo in campo tutti gli strumenti necessari per frenarne la circolazione, questo metterà in pericolo il nostro sistema sanitario e i francesi stessi".

Véran: "Non vogliamo fermare l'economia"

Riguardo alla proposta dei due Nobel di dichiarare un lockdown i primi 20 giorni di dicembre per consentire ai francesi di visitare poi tranquillamente i familiari per le feste, Véran ha detto che si tratta di uno scenario che ha del "profetico": "Noi non vogliamo bloccare totalmente la vita economica, sociale, culturale, sportiva, familiare dei francesi. Per questo - ha spiegato - prendiamo decisioni che si adattano alla gravità del momento" e che sono "su base territoriale".