Università, Consulcesi: "Prevista pioggia di ricorsi per i test d'ingresso"

ROMA - Consulecsi ha previsto una pioggia di ricorsi in seguito alla pubblicazione della graduatoria dei test d'ingresso alla Facoltà di Medicina. La società al fianco dei professionisti sanitari prevede un numero talmente alto da mandare in tilt il sistema e, forse, anche compromettere l'inizio degli studi universitari di molti ragazzi. "Siamo stati subissati da segnalazioni di irregolarità da ogni parte d'Italia. Non è un fenomeno nuovo, ormai sono anni che si verificano irregolarità di ogni tipo. Questa è solo la punta dell'iceberg di un sistema che va cambiato nelle fondamenta perchè non è in grado di decidere la classe medica del futuro in maniera meritocratica", conferma Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi, network legale di riferimento per le professioni sanitarie. "In più quest'anno, complice anche il mancato rispetto delle norme di prevenzione per via della pandemia, abbiamo registrato numeri record", aggiunge.