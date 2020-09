Confronto Biden-Trump, che caos: urla, insulti e interruzioni continue

CLEVELAND (STATI UNITI D'AMERICA) - Il primo dibattito televisivo tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti D'America, Biden e Trump, si è concluso in un grande caos. A dominare il confronto tra i due, gli insulti, le urla e le continue interruzioni che hanno avuto la meglio su programmi e idee. Biden, apparso molto "carico", ha apostrofato l'attuale presidente come "clown", "bugiardo", "senza vergogna", mentre Trump ha più volte parlato sopra il suo avversario e il moderatore, Chris Wallace di Fox News. In definitiva pochi indizi per quella fetta di popolazione, attestata intorno all'11 %, che attendeva il dibattito per avere le idee più chiare su chi votare alle prossime elezioni presidenziali.

Biden-Trump, il primo confronto televisivo è un disastro

Come era plausibile, Trump ha attaccato l'avversario su suo figlio Hunter e i suoi presunti affari illeciti con l'Ucraina e sulla deriva "socialista" del partito democratico. Durante il suo eloquio, però, Biden è stato più volte interrotto dall'attuale presidente fino a perdere le staffe: "Ma stai zitto". Il candidato democratico ha invece puntato i riflettori sulla cattiva gestione dell'emergenza Coronavirus: "Non voleva disturbare l’economia, non voleva abbattere i profitti dei suoi amici milionari". Poi puntando il dito verso l'avversario e guardando dritto in telecamera ha lanciato l'appello: “Non credete a una parola di quello che vi dice quest’uomo”.