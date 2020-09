Coronavirus, il Senato si ferma per la positività di due parlamentari

ROMA - Si fermano oggi i lavori del Senato. In particolare, revocate le convocazioni di tutte le commissioni, la Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato prevista alle 12 e il Consiglio di presidenza in programma nel pomeriggio. Le misure sono state disposte da Palazzo Madama per prudenza, dopo che due senatori del Movimento 5 Stelle sono risultati positivi al Coronavirus. Come da protocollo tutti i membri del gruppo pentastellato si stanno sottoponendo a tampone naso-faringeo.

Mollame: "Sono in isolamento in Sicilia"

"Sono in assoluto isolamento in Sicilia e, appena ho avuto l'esito del tampone, ho avvertito il mio gruppo seguendo le procedure", dice Francesco Mollame, uno dei due senatori del M5s risultati positivi al Coronavirus, raggiunto al telefono dall'Ansa. "Ho i classici sintomi, dalla febbre a 39 a difficoltà di respirare e parlare. Potrei stare meglio e in questo caso non è affatto una battuta", ha aggiunto, precisando poi di non aver partecipato "neanche in videocollegamento" alla all'ultima assemblea congiunta dei parlamentari 5Stelle, perché "avevo già la febbre".