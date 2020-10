Coronavirus, 2.499 nuovi casi in Italia. Oltre 120mila i tamponi

ROMA - Sono 2.499 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 319.908 positivi nel Paese, in leggero calo rispetto ai 2.548 di ieri: 120.301 tamponi effettuati, oltre 2mila in più rispetto al giorno precedente. 23 sono stati invece i decessi, con 35.941 vittime dall'inizio della pandemia. Nuovo aumento (+3) dei pazienti in terapia intensiva, con 294 ricoverati totali, mentre sono 3.142 (+45) quelli in regime ordinario e 50.561 (+1.302) quelli in isolamento domiciliare. Lo comunica il ministero della Salute.

Zingaretti: "Nel Lazio mascherina obbligatoria all'aperto"

I nuovi casi regione per regione

Campania 392

Lombardia 307

Lazio 264

Toscana 223

Piemonte 219

Veneto 191

Emilia-Romagna 163

Liguria 140

Sicilia 140

Puglia 72

Friuli-Venezia Giulia 66

Umbria 62

Sardegna 60

Abruzzo 49

Marche 42

Provincia autonoma di Trento 39

Provincia autonoma di Bolzano 21

Calabria 18

Basilicata 16

Valle d'Aosta 16

Molise 4