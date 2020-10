Meteo Stadi, un'altra giornata complicata: il maltempo più forte a Udine e Bergamo

La Serie A torna in campo e dovrà nuovamente fare i conti col maltempo, che ha già condizionato la seconda giornata di campionato. Stavolta i fenomeni piovosi saranno meno diffusi sugli stadi: le uniche gare accompagnata dalla pioggia saranno quelle di Udine e Bergamo. In modo particolare a Udine, dove alle 20:45 di Sabato 3 Ottobre avremo l'anticipo serale della giornata, Udinese-Roma si giocherà sotto un vero e proprio nubifragio. Pioggia anche a Bergamo alle 12:30 di domenica per Atalanta-Cagliari, con i padroni di casa vogliosi di vincere per rimanere in testa a punteggio pieno.

Tutte le altre gare, compreso il big match tra Juventus e Napoli (posticipo serale di domenica, alle 20:45) si giocheranno in condizioni climatiche ideali. Addirittura a Roma per Lazio-Inter e a Benevento dove arriverà il Bologna, splenderà il sole con temperature superiori ai +23°C. Maltempo, quindi, ma non per tutti: le precipitazioni più intense si concentreranno al Nord tra oggi e domani mattina, e al Centro nella giornata di Sabato. Quando non ci saranno partite nelle zone colpite dai fenomeni meteorologici estremi secondo le previsioni meteo di MeteoWeb.