Coronavirus, Trump portato in ospedale in elicottero

WASHINGTON (Stati Uniti) - Contagiato dal Coronavirus, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato portato in elicottero, con il ‘Marine One’ all'ospedale militare Walter Reed, dove resterà alcuni giorni su consiglio dei medici come misura cautelare, in modo da poter ricevere cure immediate se necessarie. Lo riferisce la Casa Bianca. Trump ha postato su Twitter un video nel quale ringrazia e rassicura gli americani: "Voglio ringraziare tutti per l'enorme sostegno. Sto andando all'ospedale Walter Reed, penso che me la sto cavando molto bene, ma vogliamo assicurarci che le cose funzionino. La first lady sta bene, vi ringrazio, non lo dimenticherò mai", afferma parlando prima del ricovero a causa del Covid-19. La Casa Bianca fa sapere che non ci sarà un trasferimento di poteri al vicepresidente Mike Pence nonostante il ricovero di Trump in ospedale.

