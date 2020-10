Coronavirus in Italia, 2.257 nuovi casi. Boom in Campania

ROMA - Sono 2.257 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, in lieve calo rispetto ai 2.578, ma con poco più di 60mila tamponi effettuati (60.241 per la precisione, 11.844.346 dall'inizio della pandemia): il numero dei casi totali balza così a 327.586. Sono poi 16 i morti registrati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 18. Sono poi 20 in più rispetto a ieri gli italiani positivi al Covid-19 ricoverati in terapia intensiva, ovvero 323. I ricoverati con sintomi sono 3.487, 200 in più di ieri. In isolamento domicilare si trovano 55.093 nostri connazionali, ieri erano 53.839. Sono 58.903 gli attuali positivi, cioè 1.404 in più rispetto a ieri. Aumentano i dimessi/guariti: 767 per un totale di 232.681 dallo scorso febbraio. Ieri erano stati 697. Lo ha reso noto il ministero della Salute.

Coronavirus, boom in Campania

Boom di casi in Campania nelle ultime 24 ore. Sono 431, molti di più della Lombardia (251), del Lazio (248) e del Veneto (230) che sono fra le regioni in tripla cifra. Tra queste, anche la Toscana con 185 casi, l'Emilia-Romagna con 167, il Piemonte con 129. Uno in più della Sicilia (128), poi la Liguria con 107. La regione italiana in cui si registrano meno positivi nelle ultime 24 ore è il Molise con 2, tutte le altre almeno in doppia cifra.