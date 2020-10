Lutto nella musica: è morto Eddie Van Halen

ROMA - Si è spento oggi all'età di 65 anni Eddie Van Halen, chitarrista e co-fondatore, insieme al fratello Alex, della famosa band che portava il suo cognome. Da tempo l'artista era malato di cancro e a dare l'annuncio della sua scomparsa è il figlio Wolf sui social. I medici dell'ospedale in cui era ricoverato, a Santa Monica in California, hanno segnalato una progressiva espansione del tumore che dal collo aveva raggiunto anche il cervello. Nasce il 26 gennaio del 1955 e il padre è un sassofonista e clarinettista jazz nato e cresciuto ad Amsterdam, Jan van Halen. Eddie vive nei Paesi Bassi fino a sette anni, arrivando con la famiglia a Pasadena, in California. Affascinato fin da piccolo dalla musica, prende prima lezioni di pianoforte, passando poi alla batteria, fino a quando il fratello maggiore, Alex, gli presta la sua chitarra all'età di 12 anni. Eddie forma band Van Halen nel 1972 e da quel momento la loro strada è stata colma di successi fino al 1980, riconosciuto da esperti e appassionati come uno dei momenti salienti della band che arriva a vendere oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo.