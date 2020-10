Diretta Temptation Island, bufera tra Speranza e Alberto per due video bollenti

Dopo il falò di confronto tra Davide e Serena, serata di grande tensione a distanza tra Speranza e Alberto, una delle coppie più traballanti di questa edizione di Temptation Island. “Lui vive una favola qua dentro ma poi questa cosa finisce. E poi voglio vedere cosa farà. Il suo pentimento è stata una menzogna, lo sapevo. Dopo due giorni ha ricominciato a fare come gli pareva con la single Nunzia. Ma con me si deve solo stare zitto perché me lo mangio!”, ha detto Speranza prima di crollare in un pianto malinconico in solitudine nella fase che precede il falò.

Bufera tra Speranza e Alberto per due video

La ragazza poi si deve subire la visione di un video nel quale vede il suo ragazzo avvinghiato a Nunzia mentre le confessa di trattenere i sentimenti nei suoi confronti. “Alberto a Nunzia ha dato tutte le conferme che lei cercava. Lo conosco troppo bene. Lui mi sta usando per i suoi comodi, sono 16 anni che va avanti così”. A quel punto Alessia Marcuzzi che comunica di avere un altro video per lei. “Eh, ormai sono film, non video”, dice ironica. In questo nuovo filmato si vedono Nunzia e Alberto fare un bagno insieme felici e abbracciarsi serenamente fino a sfiorarsi le labbra. La scena si sposta poi in sauna dove i due distesi e rilassati si lasciano andare a smancerie ‘da coppia’ con sguardi languidi, labbra che si sfiorano e l’evidente sensazione di trattenersi a fatica. Speranza è allibita: “Che schifo, non ho parole. Io mi vergogno. Ma chi era quello che ho visto in questi video? Non è l’Alberto che conosco io. Dentro mi sento morire e vorrei sprofondare. Non posso uscire da qua e far decidere a lui ancora una volta. Per una volta non mi voglio sottovalutare. Io sto male, non voglio più andare avanti in questa avventura”. Speranza, una volta sola nel villaggio, si lascia andare nuovamente ad un pianto disperato.

Falò, ora tocca ad Alberto

Dopo Speranza, tocca ora Alberto andare al falò. Per lui non ci sono video. “Con Nunzia mi sento rinato, qui non litigo più e ho ritrovato una serenità che avevo perso da tempo. Il sorriso mi mancava, ora non faccio altro che ridere. Sto bene con me stesso”, ha dichiarato Alberto che, appena rientrato nel villaggio torna subito felice tra le braccia della single Nunzia. “Non ci sono video per me? Bene così ma se anche ci fossero stati non sarebbe cambiato nulla”.