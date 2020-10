Coronavirus, Bassetti e Porro contro Galli: che rissa in tv!

Un confronto, uno scambio di opinioni che s’infiamma e diventa lite. Da una parte il giornalista Nicola Porro e dall’altra il direttore del reparto di malattie infettive del Sacco, Massimo Galli. "Se continuiamo ad avere fenomeni di aggregazione, come quelli che abbiamo avuto nell’ultimo periodo, invece di invertire la tendenza avremo il risultato opposto", dice Galli a Stasera Italia. "Io devo stare molto tranquillo, altrimenti mi cacciano da Mediaset - risponde Porro - Il professor Galli non ha figli a scuola, ci sono bambini che hanno 37,2 o la dissenteria e devono fare un tampone e stare a casa. Le famiglie si ritrovano in situazioni disastrose e non tutti hanno la tata. Dei 3678 positivi di oggi, quanti sono quelli veramente malati e non sono debolmente positivi? Ieri il professor Bassetti mi ha detto che il 94% sono debolmente positivi o asintomatici".

Galli: “Questa è una balla”

"E’ una balla, assolutamente sì. Bassetti non è in grado di dirglielo perché non è in grado di saperlo - ha continuato Galli - Dovrebbe fare un giro nel mio reparto per vedere come butta, non scherziamo. Quante persone ci sono nel mio reparto? Non le dico questa cosa perché non mi è consentito dirlo, gliela può dire il mio direttore sanitario”. Parole che hanno convinto Nicola Porro ad abbandonare il collegamento con la trasmissione. "Se i toni sono questi, non vale la pena andare avanti. Non vale la pena e mi tolgo l’auricolare. Qui siamo di fronte ad una presa di posizione di tipo politico per un problema che riguarda un’epidemia - la risposta di Galli - Credo di avere una sovraesposizione mediatica insopportabile, faccio volentieri a meno di discutere con questi tipo di attacchi. Però qualcuno si dovrà prendere la responsabilità di voler continuare a sottovalutare la situazione per fare l'interesse e il comodo di un interesse, una categoria o una posizione politica”.

Bassetti: “Insulti? Faccio un passo indietro”

Poco più tardi è arrivata la replica del prof. Bassetti in una dichiarazione letta in studio: “Quando si arriva agli insulti tra colleghi accademici io faccio un passo indietro - ha detto il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova - Mi spiace che il professor Galli si adiri a sentire i dati che lo stesso ministero della Salute fornisce ogni giorno. Dai dati odierni della regione Toscana, per esempio, si evince che il 68% dei nuovi contagi sono asintomatici”.