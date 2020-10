Ricciardi: "Bisogna rivedere i protocolli e adeguarli"

ROMA - Il professore di Igiene all'Università Cattolica e consulente del Ministero dela salute, Walter Ricciardi, ha parlato del protocollo che riguarda le attività sportive: "Mi fermerei a fare una riflessione, rivedendo il protocollo e adeguandolo alla nuova situazione epidemica. Perché se invertiamo la curva possiamo fare quasi tutto. Se la curva non si inverte, invece, dovremo limitarci". Sono queste le parole di Ricciardi pronunciate durante la trasmissione Agorà. "Il protocollo - ha aggiunto - è stato elaborato a maggio, in una situazione epidemiologica completamente diversa. Era una situazione sotto controllo, avevamo appiattito la cura epidemica, adesso è il contrario. Se non la conteniamo, la crescita può diventare ancora più importante".