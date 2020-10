Coronavirus, Guerra: "Immunità di gregge? Scordatevela"

CATANIA - Oggi al margine dei lavori su "La sanità post Covid-19" al teattro Bellini di Catania, è intervenuto Ranieri Guerra, vice direttore generale delle iniziative strategiche dell'Oms, che ha parlato della questione Coronavirus: "L'immunità d gregge? Scordatevela. Oltre il 90% della popolazione è ancora suscettibile al Coronavirus. Prima di arrivare ad una immunità di gregge ci vorranno anni e costi umani inaccettabili. I test rapidi non hanno un valore sostitutivo rispetto a quelli standard, ma possono contribuire molto allo screening di massa".

Ha affermato Guerra, che ha poi aggiunto: "È un presidio che sta avendo un importante sviluppo tecnologico. Mi aspetto in un mese di avere test rapidi meno invasivi, salivari che in 10 minuti, con valori colorometrici, potranno darci una risposta con grande precisione, rispetto a quelli attuali, sulla positività da Covid-19. La politicizzazione degli scontri è assolutamente errata. La pandemia galoppa sulle diversità e non sulla divisività. Per contrastarla davvero servono unità e solidarietà".