Fridays for Future in piazza: sciopero in tutta Italia

ROMA - In tutte le città italiane sono scesi in piazza i ragazzi dei Fridays For Future (FFF), i giovani ispirati da Greta Thunberg, che hanno organizzato uno sciopero nazionale per il clima in tutte le città italiane. "Scioperiamo da una giornata di scuola o di lavoro per inchiodare le persone al potere alle loro responsabilità e al loro tradimento. Nessun governo, nemmeno quello italiano, ha ascoltato sul serio gli allarmi che la comunità scientifica ripete da anni" .Questo è il grido di allarme lanciato che continua: "Stiamo entrando in un decennio cruciale: le scelte che facciamo, le politiche che adottiamo sono determinanti per il futuro della nostra e delle prossime generazioni".



I ragazzi hanno poi concluso: "Il tempo per evitare il collasso climatico sta per finire, ma arrendersi significa destinarci a un futuro nel caos, e non lo accettiamo. Dobbiamo affrontare la realtà. Vogliamo che la politica dia la priorità alla sopravvivenza dell'umanità piuttosto che all'avidità di pochi. Vogliamo un'economia basata sul benessere delle persone e la tutela degli ecosistemi e non più sul Pil, un'Europa che si impegni a ripagare il suo debito con il sud del mondo. E per questo invitiamo tutti a mobilitarsi in prima persona".