Nobel per la pace al World Food Programme: "C'è un po' di Italia"

ROMA - Il World Food Programme ha vinto il premio Nobel per la Pace. Il Comitato norvegese per il Nobel ha motivato così il fatto che la scelta: "Per i suoi sforzi per combattere la fame, per il suo contributo al miglioramento delle condizioni per la pace in aree colpite da conflitti e per il suo agire come forza trainante per evitare l'uso della fame come arma di guerra e di conflitto". Il Comitato ha evidenziato che la pandemia di Coronavirus ha pesato sulla riflessione alla base della scelta, ma "il World Food Programme ha dimostrato un'abilità impressionante di intensificare gli sforzi". "Finché non avremo un vaccino medico, il cibo sarà il miglior vaccino contro il caos".

Il prestigioso riconoscimento è stato commentato da tanti, come lo stesso Wfp che ha ringraziato il Comitato del premio dal suo account Twitter ufficiale: "Grazie di cuore al Nobel Committee per aver onorato il World Food Programme con il Nobel per la pace 2020. Questo è un potente promemoria per il mondo che la pace e #famezero vanno di pari passo". A queste parole si sono aggiunte quelle della viceministra degli Esteri, Emanuela Del Re: "Un nobel della pace quanto mai meritato. 'Congratulazioni a David Beasley, capo del World Food Programme e al personale tutto. La sicurezza alimentare - sottolinea Del Re - è una questione prioritaria per la Cooperazione italiana, spina dorsale dell'Agenda 2030, sfide globali da affrontare insieme. C'è un po' d'Italia in questo premio Nobel al Wfp. La collaborazione e cooperazione tra Italia e World Food Programme è eccellente, strategica e di lunga data. Ospitiamo con orgoglio la sede del Wfp a Roma e l'Humanitarian Response Depot (Unhrd) a Brindisi e siamo impegnati a migliorare la partnership in futuro''.

Ad esternare la propria felicità ci ha pensato anche la Farnesina che, sempre su Twitter, ha commentato: "Congratulazioni al World Food Programme, Premio Nobel per la Pace 2020! Fieri di ospitarvi a Roma e di collaborare per sicurezza alimentare e lotta alla fame nel mondo, soprattutto nelle aree bisognose di assistenza umanitaria, priorità della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo".