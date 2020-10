Coronavirus Lazio, tamponi pubblici e privati: ecco dove farli

ROMA - La curva dei contagi da Coronavirus continua a salire in Italia, ma ad aumentare è anche il numero di tamponi effettuati giornalmente. Mai come in questo periodo bisogna fare massima attenzione al proprio stato di salute e prendere le dovute precauzioni non appena si avvertono i primi sintomi che potrebbe essere riconducibili al virus. La Regione Lazio, nell'ottica di un maggior controllo e contenimento del virus, ha firmato un accordo con Aiop, Federlazio, Anisap e Unindustria per garantire test antigenici al costo di 22 euro. Ben 34 strutture private hanno aderito all'iniziativa, con grande soddisfazione anche da parte dell'Assessore alla Sanità del Lazio Alessio Amato: "È un accordo importante che consentirà di ampliare l’attività di testing ad una tariffa calmierata e nella massima trasparenza“.

Ecco la lista di strutture pubbliche e private dove effettuare i tamponi a Roma e in provincia

Asl Roma 1

Pubblici: Casa della Salute XV Municipio, AO San Giovanni-Addolorata, Santa Maria della Pietà, Padiglione 90

Privati: Aurelia Hospital, Ospedale Cristo Re, Villa Betania Giomi SpA, Ars Medica SpA, Mater Dei SpA, Paideia SpA, Pio XI, Quisisana - Eurosanità SpA, Sanatrix - A.S.S.A. SpA, Villa Benedetta. Villa del Rosario, Villa Mafalda, Villa Margherita SpA, Villa Salaria, Villa Stuart - Eurosanità SpA, Villa Valeria, Villa Benedetta, Altamedica, Poliambulatorio Semeiologico Romano

Asl Roma 2

Pubblici: Centro Carni, Campus Biomedico, IRCCS Santa Lucia, Centro Prelievi Ospedale Sant'Eugenio, Via Odescalchi 67/A, Presidio sanitario di via di Torre Spaccata ,157, Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana

Privati: Concordia Hospital, Karol Wojtyla Hospital, Nuova ITOR, Policlinico Casilino, Rome American Hospital srl, Biodiagnostica Alessandrina srl, Centro Diagnostico Pigafetta, Laboratorio Analisi Cliniche Tiburtino, Laboratorio Pasteur, Laboratorio Torbellamonaca srl, Namur srl, SicurJob Soc COOP/Sicur Medical, Studio Medico Specialistico Colombo srl, VE.DI Radiologica srl