Mascherina e attività motoria, cosa s'intende? Le risposte ai dubbi

Cosa si intende esattamente per attività motoria? La circolare con cui il Viminale ha disposto che scatta l’obbligo di indossare la mascherina anche per chi fa “attività motoria” all’aperto, ha creato parecchia confusione tra gli sportivi amatoriali. Molti si sono chiesti se nella generica categoria “attività motoria” rientrasse anche la corsa o la camminata sportiva.

Coronavirus, i dati in Italia

Nuovo dpcm in arrivo, sul web spuntano tantissime le ironie

Il chiarimento del Viminale

Per sciogliere i dubbi c’è voluto un chiarimento del Viminale stesso: il ministero ha infatti precisato che sono esentati dall'obbligo di utilizzo all'aperto "solo coloro che abbiano in corso l'attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall'obbligo in questione". La precisazione però non ha fugato ogni dubbio. Una camminata veloce, è attività sportiva? È stato quindi necessario un ulteriore intervento del Viminale per un chiarimento definitivo: "jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina", anche svolti a livello amatoriale, perché sono "riconducibili all'attività sportiva". L'obbligo scatta invece per chi fa una semplice passeggiata. Quindi la camminata veloce si può fare senza mascherina, una semplice passeggiata, anche se in tuta, richiede l’obbligo della mascherina.

Il nuovo dpcm