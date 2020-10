"Ecco per quanto tempo il Coronavirus resiste sul cellulare"

ROMA - Resiste su oggetti come cellulari, banconote e bancomat e lo fa per un tempo non indifferente. Il virus del Covid-19 è un nemico invisibile che non si nasconde solo nei droplet causati dal respiro o da uno starnuto ma anche sulle superfici sulle quali viene a contatto. E può resistere addirittura fino a 28 giorni, non con la stessa capacità infettiva, bene inteso.

La temperatura e la superficie: come cambia la sopavvivenza del virus

A rivelarmo è uno studio dell'Agenzia scientifica nazionale australiana. La longevità del virus SARS-CoV-2 dipende da una discriminante fondamentale: la temperatura. Più i gradi aumentano e meno il Covid diventa pericoloso. Se il virus si trovasse su una superficie liscia (come una banconota, un cellulare, un pezzo di vetro, acciaio o plastica), alla temperatura di 20 gradi centigradi potrebbe sopravvivere fino a 28 giorni. A 30 gradi la resistenza crolla a sette giorni mentre a 40 gradi il virus ha le ore contate (non va oltre le 24 ore).

La resistenza del Coronavirus diminuisce se la base di appoggio è mobida o porosa, tipo il cotone. Qui il discorso cambia anche se, purtroppo, non drasticamente: fino a 14 giorni alle temperature più basse e meno di 16 ore alle più alte.

Covid-19, dipende sempre dalla quantità presente

Trevor Drew, il direttore della ricerca, ha chiarito che molto dipende dalla quantità di virus presente su una superificie. Se non ce n'è molta, un essere umanoo non verrà infettato.