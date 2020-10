Coronavirus, stretta del Governo: ipotesi coprifuoco alle 22

ROMA - In Italia la curva dei contagi da Coronavirus continua a salire e ieri si è raggiunto il record di 8804 nuovi positivi in 24 ore. La seconda ondata è pienamente in corso, pertanto, il Governo, dopo il nuovo Dpcm che prevede misure restrittive per contenere il virus, starebbe varando la possibilità del coprifuoco alle 22. La situazione torna dunque a farsi critica e preoccupazione trapela anche dalle parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, attraverso un tweet, ha invitato gli italiani a rispettare le disposizioni: "Seguiamo le raccomandazioni, facciamo del bene al nostro Paese".

Coronavirus, nuovo record di contagi in Italia: 8.804 positivi e 83 morti

Federica Pellegrini è positiva al Coronavirus

Serie A, ecco tutti i giocatori positivi al Coronavirus

Conte dice no a un nuovo lockdown, ma vara l'ipotesi coprifuoco

Nonostante la situazione, però, a margine del Consiglio europeo, il Premier scarta categoricamente l'ipotesi di un secondo lockdown: "Chiudere tutto sarebbe troppo dannoso, proprio adesso che l’economia mostra segni di ripresa". No anche a una chiusura di 2-3 settimane per ridare respiro al Servizio sanitario nazionale: "Una cosa che non esiste. Dobbiamo aspettare due o tre settimane per capire gli effetti delle misure attuali, dalla mascherina all’aperto al limite di sei ospiti a casa". Conte, però, sulla falsariga delle norme adottate dal governo francese, ragiona su nuove ipotesi: "Il coprifuoco è una cosa molto probabile", ammettono a Palazzo Chigi. Nelle prossime ore, dunque, un nuovo provvedimento potrebbe imporre a bar, ristoranti e altri pubblici esercizi di abbassare le saracinesche alle 21 o alle 22, con controlli rafforzati e multe per chi non rispetta le regole.

Coronavirus: Valentino Rossi positivo