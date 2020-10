Coronavirus, nuovo Dpcm Conte: ecco tutte le novità in arrivo

Potrebbe arrivare una nuova stretta da parte del governo con altre restrizioni imposte per limitare la diffusione del Coronavirus in Italia. Il picco della curva epidemiologica (10mila nuovi positivi) potrebbe convincere il premier Conte ad intervenire con un nuovo Dpcm già nella giornata di domani (sabato 17 ottobre).

Coronavirus, prime dosi del vaccino in Italia a fine 2020: l'annuncio

Coronavirus, stretta del Governo: ipotesi coprifuoco alle 22

Nuovo Dpcm, le novità

Si parla del coprifuoco alle 22, con locali, pub e ristoranti che potrebbero chiudere già alle 22 o 23, quindi prima rispetto all'orario fissato nell'ultimo Dpcm che fissa come orario la mezzanotte. Ma non solo. Tra le ipotesi si ragionerebbe sull'obbligo dello smart working (in una percentuale da definire), sullo stop agli eventi e ad una nuova stretta allo sport, tra palestre e sport di contatto. E ancora, orari più scaglionati a scuola e più didattica a distanza soprattutto alle superiori.