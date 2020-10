Via i sindaci dal Dpcm firmato da Conte

ROMA - E il sindaco non c'è più. Se non fosse che di mezzo ci va la salute degli italiani ci sarebbe da ridere, invece siamo di fronte a un gravissimo fraintendimento, chiamiamolo così. Cosa è successo? Riepiloghiamo in base a quello che abbiamo visto ieri sera in diretta tv. Conferenza stampa del premier ritardata di una, due e anche tre ore per “continui confronti con enti locali, regioni e Cts” come affermato dal presidente del consiglio da Palazzo Chigi su Rai1. Bene. Conte annuncia il nuovo Dpcm che andrà alla firma poco dopo e come prima norma restrittiva, sottolinea testuale: «I sindaci dispongono la chiusura di vie e piazze del centro città a rischio assembramento, esclusi residenti e attività commerciali». Uno stop evidente alla movida, ritenuto necessario dai più - Comitato tecnico scientifico, esperti e virologi e via così - per provare a fermare le vie del contagio salvando, da un lato la scuola e dall'altro una parte di economia. A riflettori spenti sui social arrivano le prime proteste: su tutte la Raggi, sindaco di Roma, che si chiede come faranno le amministrazioni a chiudere, con quali forze e quali zone. Poi anche Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, sottolinea le sue perplessità. A ruota è un puzzle di disappunto che si compone. Ma allora la domanda è: si sono parlati o no prima di annunciare questo nuovo Dpcm? E se sì cosa si sono detti. Morale. Quando va alla firma il Dpcm non è più lui, la parola “sindaci” non compare, ma si delega diciamo così questa responsabilità di coprifuoco ragionato a una entità astratta. Vedremo.