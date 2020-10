"La scuola riapre in Campania": bufera per la fake news su WhatsApp

NAPOLI - A seguito del nuovo Dpcm, in Campania è iniziata a circolare una presunta ordinanza firmata dal governatore De Luca. Si tratta però di un falso, come spiegato dall'Unità di crisi della regione per la gestione dell'emergenza Covid: "Una ennesima fake news riguardante una falsa ordinanza sulla scuola sta girando nei gruppi e nelle chat dei social. Nessun provvedimento ulteriore è stato preso sulla scuola e rimangono in vigore le ordinanze già comunicate e pubblicate".

La fake news sulla scuola in Campania

La nota ufficiale prosegue: "Si invitano tutti ad attenersi alle comunicazioni ufficiali provenienti dall'Unità di Crisi, a consultare il sito della Regione Campania e tutti i canali social ufficiali in modo da avere riscontro sulle attività e i provvedimenti messi in campo per contrastare l'epidemia. Gli autori delle fake news saranno denunciati alle autorità compenti".