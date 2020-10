Coronavirus, caos in aereo: passeggera senza mascherina cacciata fuori

ROMA - Un fatto alquanto strano e grave è avvenuto su un volo Easyjet diretto da Belfast a Edimburgo. Una donna, visibilmente su di giri, è salita sull'aereo rifiutandosi di indossare la mascherina come previsto dalle disposizioni anti-Covid.

Ma non si è limitata solo a questo: ha iniziato a strillare, tossendo appositamente sugli altri passeggeri, attoniti e increduli davanti a tutto ciò. Immediatamente è intervenuto il personale di bordo che, prima ha cercato di accompagnare la passeggera all'uscita, poi l'ha letteralmente scaraventata fuori dal velivolo.

An Easyjet passenger is thrown off the Belfast to Edinburgh flight this afternoon after she refused to wear a face covering pic.twitter.com/YwRLNBK8aA