Coronavirus, 10.874 nuovi positivi e 89 morti in Italia

ROMA - Sono 10.874 i nuovi positivi e 89 i morti per Coronavirus oggi in Italia: lo dice il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ieri i nuovi positivi erano stati 9.338 mentre i deceduti erano stati 73. Il totale dei morti nel nostro Paese sale a 36.705. Gli attualmente positivi sono ora 142.739, con un incremento di 8.736 positivi rispetto a ieri. I tamponi effettuati oggi sono 144.737, quindi 45.875 in più rispetto a ieri quando erano stati 98.862: il tasso di positività odierno è del 7,5 per cento.

