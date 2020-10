Conte verso un altro Dpcm: le nuove possibili restrizioni

ROMA - Probabile nuovo Dpcm in arrivo nel fine settimana. Sono queste le ultime indiscrezioni che circolano in merito alle poteziali misure governative che saranno introdotte per fronteggiare la crescita della curva dei contagi. Non si tratterà di una "rivoluzione" rispetto all'ultimo decreto, ma ci dovrebbero essere solo alcuni accorgimenti ritenuti necessari per arginare una seconda ondata della pandemia, in particolare sul settore del trasporto pubblico locale e (in modo strettamente correlato) su quello della scuola, nonostante la strenua resistenza del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina.

Nuovo Dpcm, dal Capodanno in Autogrill a Biancaneve e i "sei" nani: ironie e meme sul web

Nuovo Dpcm in arrivo nel weekend?

Proprio per decongestionare i mezzi pubblici nell'ora di punta, tra le misure potrebbero rientrare quelle di una posticipazione ad almeno le 10 dell'ingresso in aula degli studenti dai 14 anni in su e di una suddivisione più stringente a livello nazionale dell'orario, da formulare in doppio turno (mattina e pomeriggio). Al momento non sono previste modifiche sostanziali per quanto riguarda lockdown e coprifuoco, che resteranno competenza regionale, provinciale o comunale, mentre è possibile che possano essere modificati gli orari di chiusura dei ristoranti (potrebbero scendere ulteriormente alle 23). Dal punto di vista dello sport, sarà esaminata la "settimana di prova" concessa a palestre e piscine, per poi valutare come comportarsi.