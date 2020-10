GF Vip, Elisabetta Gregoraci e il furioso litigio con Filippo Zorzi: ecco perché

ROMA - Furioso litigio durante la notte del Grande Fratello Vip con protagonisti, ancora una volta, l’influencer milanese Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci. Il motivo del litigio sono state le parole di Matilde Brandi, recentemente eliminata, nei confronti dell'influencer, il quale non ha gradito come l'ex moglie di Flavio Briatore abbia preso le difese della showgirl, da questo diverbio è scoppiato un brusco litigio con la Gregoraci a tuonare: "Tu vai d’accordo solo con quelli che ti leccano il c**o dalla mattina alla sera. Come ti permetti? Tu stai sempre a dirne tutti i colori di tutti. Tu te la prendi per le cose che ha detto a te, sii onesto”.

Ecco le parole del video messaggio di Matilde Brandi trasmesso nella casa: "Caro Tommy, il ruolo della prima donna ti viene molto bene, sei un ragazzo davvero carismatico e simpatico, però, fatti dare un consiglio da chi primadonna lo è stata davvero… a volte bisogna stare un passo indietro e uscire di scena in punta di piedi ed è proprio lì che ricevi l’applauso della gente”. La Brandi poi prende di mira anche Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria: “Maria Teresa, sono uscita e si sono spenti i riflettori su di te, come facciamo a riaccenderli? La carta del lavoro rubato te la sei già giocata, le parrucche te le sei messe tutte bisogna inserire un colpo di scena in questo copione che ti sei scritta prima di entrare nella Casa”.