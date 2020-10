Coronavirus, Briatore contro Galli: bufera in tv!

"Non vedo morti di fame per le strade, ma morti di malattia negli ospedali”. Le parole del professor Massimo Galli a inizio settimana non sono andate proprio giù a Flavio Briatore. L’imprenditore, tornato a Montecarlo dopo aver concluso l’isolamento Coronavirus, ha replicato in tv, nel corso del programma ‘Dritto e Rovescio’, al primario del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano: “Quello che ha detto è totalmente inaccettabile. Galli dovrebbe andare in giro a vedere cosa succede fuori dagli ospedali, non si muore solo di virus”.

“Si muore anche di altre malattie che non hanno curato. Vorrei che il professor Galli andasse in giro per Milano a vedere i ristoranti e i bar, la gente è distrutta. Un imprenditore non può sempre vivere con l'ansia: investe, spende e poi cambiano le carte in tavola. L'ansia distrugge i piccoli imprenditori. Ieri ero a Milano, non c'era nessuno in strada. Ma quanto si può resistere così? Galli dice che non si muore di fame. Si può morire di fame”.