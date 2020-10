Giallo Conte: slitta la conferenza stampa sul nuovo Dpcm

ROMA - In piena emergenza contagi da Coronavirus, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si appresta a una nuova conferenza stampa per illustrare i contenuti del nuovo Dpcm che sta per firmare. Il premier annuncerà provvedimenti che porteranno, peraltro, alla chiusura di palestre, cinema e piscine, allo stop ai ristoranti e ai bar dopo le 18, e al divieto di feste, al chiuso o all’aperto, e delle celebrazioni religiose. Inizialmente l'intervento del Premier era previsto per le 20.20 della serata di sabato, ma secondo indiscrezioni è probabile che l'intervento del Premier possa essere rinviato a domani. Il motivo dello slittamento sarebbe riconducibile alle proteste delle regioni, non convinte da quanto discusso in giornata dal governo.

LA BOZZA DEL NUOVO DPCM, TUTTE LE NOVITA'