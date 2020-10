Coronavirus, contagi in calo in Italia. 141 i decessi

ROMA - Scendono a 17.012 i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Lo rende noto il bollettino del ministero della Salute, specificando che nelle ultime 24 ore si registrano 141 vittime. In calo anche il numero di tamponi: 124.686, circa 40mila in meno rispetto a ieri, quando erano stati 161.880. Per quanto riguarda i pazienti in terapia intensiva, si registra un incremento di 76 unità: il totale sale a 1.284.

Burioni esulta: "Vaccino? C'è una notizia fantastica"

Lombardia, Toscana e Campania le più colpite

Con 3.570 contagi in 24 ore, è la Lombardia la regione italiana col maggior numero di nuovi casi di Covid-19. Seguono Toscana con 2.171 e Campania con 1.981.