Attentato shock a Nizza: tre morti, una donna decapitata

NIZZA (Francia) - Drammatico attentato stamattina all'ingresso della chiesa di Notre-Dame, a Nizza: un uomo ha decapitato una donna 70enne e ucciso almeno altre due persone, ferendone poi svariate. "Tutto lascia supporre un attentato terroristico in seno alla basilica di Notre-Dame", dice il sindaco della città francese, Christian Estrosi. L'attentatore è stato fermato dalla polizia ed è ricoverato in ospedale a causa di alcune ferite: non si esclude che possa aver avuto dei complici. Il presidente francese, Emmanuel Macron, si è recato presso l'unità di crisi aperta al ministero dell'Interno di Parigi, in Place Beauvau: è poi atteso a Nizza per la tarda mattinata. "L'autore dell'attentato, mentre veniva medicato dopo essere stato ferito dalla polizia, continuava a gridare senza interruzione Allah Akbar": ha riferito il sindaco Estrosi, intervistato da BFM-TV. Per Estrosi, "non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco".