Italia in lockdown dal 9 novembre? Ecco tutte le ipotesi

ROMA - Giuseppe Conte per ora continua a escludere un nuovo giro di vite, nonostante i numeri di contagi e morti a causa del Covid-19 siano in una preoccupante crescita costante. Il premier ha spiegato alla Camera che valuterà eventualmente altri provvedimenti dopo aver osservato "nell'arco di almeno due settimane" gli effetti delle restrizioni imposte dall'ultimo Dpcm. Di una potenziale stretta ulteriore se ne riparlerà quindi al massimo da lunedì 9 novembre, con durata fino a metà dicembre, con l'obiettivo di salvare le festività natalizie.

Nuovo lockdown a novembre?

Sono solamente ipotesi al momento, tutto potrebbe modificarsi a seconda degli sviluppi della curva dei contagi e del numero di decessi. In ogni caso l'idea è che il nuovo lockdown possa essere più morbido rispetto a quello della scorsa primavera, sulla scia di quanto disposto in Francia ieri sera: quindi resterebbero aperti uffici, aziende e fabbriche, mentre chiuderebbero i negozi (a eccezione di quelli di genere alimentare) e le uscite sarebbero consentite esclusivamente per fare la spesa, andare al lavoro, dal medico o per portare i bambini ai nidi o alle elementari. Verrebbero vietati inoltre gli spostamenti oltre i confini comunali e regionali, con lockdown territoriali molto più rigidi nelle città più colpite dal virus. In tal senso Milano e Napoli sarebbero le prime a essere colpite dalle restrizioni. L’obiettivo di queste disposizioni sarebbe quello di ridurre al minimo i contatti tra familiari non conviventi e amici (che secondo le stime generano il 75% dei contagi) e fermare gli affollamenti sui mezzi pubblici.

Il possibile "scenario 4"

"L’epidemia è in rapido peggioramento e risulta compatibile, a livello nazionale, con lo scenario di tipo 3. Questo prevede l’interruzione di alcune attività sociali-culturali maggiormente a rischio", ha spiegato Conte riferendosi alla situazione attuale e dopo aver esaminato il report del comitato tecnico e scientifico sull'andamento dei numeri della pandemia in Italia. Ciò non esclude che, in caso di peggioramento, si possa però passare a questo nuovo "scenario 4": un lockdown appunto meno duro rispetto a quello vissuto tra marzo e inizio maggio, in modo tale da "non uccidere l’economia".