Coronavirus, in Italia 22.253 nuovi casi e 233 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA - Lieve flessione dei nuovi casi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino diramato dal ministero della Salute, infatti, sono 22.253 i nuovi casi registrati in Italia in un giorno, mentre ieri si era sfiorata la quota 30mila (29.907 per l'esattezza). Un dato che va letto però in relazione al numero di tamponi effettuati, 135.731 oggi, quasi 50mila in meno rispetto a ieri, quando il numero dei test processati era stato di 183.457. Aumenta invece il numero dei morti nelle ultime 24 ore: 233 in più rispetto a ieri, quando il numero dei deceduti si era fermato a 208 unità. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono un totale di 2.022 (+83 rispetto a ieri).

Coronavirus, nuovi casi regione per regione

Lombardia: 5.278

Campania: 2.861

Toscana: 2.009

Piemonte: 2.003

Lazio: 1.859

Emilia-Romagna: 1.652

Veneto: 1.544

Sicilia: 1.024

Puglia: 626

Liguria: 599

Abruzzo: 478

P.A. Bolzano: 437

Marche: 373

Sardegna: 324

Calabria: 254

Friuli-Venezia Giulia: 218

Umbria: 193

P.A. Trento: 187

Valle d'Aosta: 122

Basilicata: 111

Molise: 101