GF Vip, “Cara Eli, sto assistendo a questo massacro”

La lotta si fa dura e senza esclusione di colpi al Grande Fratello Vip. Una lunga lettera per difenderla. Non è la prima volta che Micaela Ottomano, avvocato e amica di Elisabetta Gregoraci scende in campo in sua difesa. L'asticella della contesa si alza pericolosamente e tra invidie e cattiverie l'elenco si fa lunga. Stavolta l'avvocato si affida alle parole e lo fa con un post pubblicato su Instagram sull'account della Gregoraci: «Cara eli, con profonda tristezza sto assistendo a questo massacro mediatico di un livello inqualificabile. Una trattamento che ti stanno riservando che mi preme dirlo, non solo rasenta l'inciviltà ma che tra l'altro non proviene da parte di persone che si siano distinte per qualche merito o talento innato, umano o artistico speciale, tale da poter giudicare il tuo animo ela tua vita attuale e passata. Chi come me, ti conosce profondamente, sa che sei sempre stata una persona speciale, dotata di una straordinaria carica umana, accompagnata da una profonda intelligenza e una umiltà raramente riscontrabile in altri individui. Ti sei creata un percorso passo dopo passo, grazie a tanti sacrifici a cui ho sempre assistito e non possiamo permettere a nessuno ma dico a nessuno di mttere in discussione tutto ciò che hai fatto finora. E allora auspico e ne sono certa che la gente da casa abbia compreso appieno il tuo animo sano e pulito come pochi e che ciò prevalga su tanta malvagità gratuita. Sempre con te micky». Gli oltre mille commenti in quattro ore sono tutti a favore della Gregoraci. «L'invidia è una brutta bestia», commentano i più.