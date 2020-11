Diretta Conte, la conferenza stampa per il nuovo Dpcm

ROMA - Stasera alle 20.20 il premier Giuseppe Conte terrà una conferenza stampa per illustrare le nuove misure del Dpcm. Lo annuncia Conte sui social network. "Questa sera conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM" ha scritto il premier su Facebook. Conte illustrerà in conferenza stampa le misure atte a fronteggiare l’aumento dei contagi di Coronavirus in Italia. Il Presidente del Consiglio presenterà agli italiani il nuovo Dpcm: dagli spostamenti tra le regioni alla scuola, passando per i trasporti e il coprifuoco nazionale. Il Corriere dello Sport seguirà tutto in tempo reale.

