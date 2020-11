Elezioni USA: Biden vede il traguardo, Trump insegue

ROMA - I giorni passano ma l’annuncio del presidente degli Stati Uniti per i prossimi quattro anni non arriva. Biden avanti, Trump insegue. Il conteggio dei voti continua ancora in Arizona, Georgia, Nevada, North Carolina e Pennsylvania. Pacchi di voti postali messi a giacere vengono aperti flemmaticamente. Il record di voti ha messo in ginocchio la contabilità elettorale in diversi Stati. I segretari di Stato locali deputati ad annunciare l’ufficialità non sanno più che dire nelle loro conferenze stampa. «Stiamo in dirittura finale, il novanta percento delle schede è stato scrutinato...» però il “game over” si sposta di ora in ora, di giorno in giorno.

ARIZONA. A Phoenix in Arizona lo scrutinio, è più lento di una tartaruga mentre a Tucson hanno terminato i conteggi; entrambe filo-DEM. Nella contea di Yavapai, abbastanza popolata, Trump a fatto il pieno e restano ancora due sezioni fa scrutinare e molti voti saranno GOP. Contea Apache: tantissimi voti per Biden (oltre sedicimila, pari al 68%). In Arizona, per il WSJ (Wall Street Journal) e non solo, vince Biden.

GEORGIA, IL SORPASSONE. In Georgia i giochi sembravano fatti con la vittoria nelle tasche di Trump, ma è bastato aprire i sacchi postali per trovare la sorpresa: prodigioso recupero di Biden che è balzato in testa tra le ire dei supporters di DT. Sotto sotto si sapeva che valanghe di schede provenienti da zone filo-DEM erano state accantonate dando la priorità allo scrutinio delle urne, poi alla fine sono uscite fuori. Restano da conteggiare ancora migliaia di schede. Può succedere di tutto: Biden è avanti di soltanto 915 voti. Piatto ricco: 16 Grandi Delegati.

NEVADA. La partita di Las Vegas. Sono lontani i tempi quando “The Voice”, l’amico Franck diede una bella mano a JFK in Nevada per vincere facile nello Stato dell’intrattenimento. Stavolta i DEM sono appesi al filo dei voti provenienti dalle contee-roccaforti di Clark County (Las Vegas) e Washoe (Reno) perché intorno c’è una marea rosso-Trump. La posta sul tavolo: 6 Delegati.

NORTH CAROLINA - Mantiene il vantaggio Trump (1,41%) e dovrebbe farcela a conquistare i 15 grandi delegati.

PENNSYLVANIA. Testa a testa: avanti Trump di un risicato 0,27%. Tutto in gioco con oltre cinquantamila schede ancora da scrutinare. Sono in ballo 20 grandi Delegati.