Coronavirus, a Napoli folla sul lungomare: De Luca furioso

C'è chi prende il sole e chi addirittura, in barba alle temperature autunnali, si regala qualche tuffo a mare. Il lungomare di Napoli si riempie, così come altre zone della città, con tante persone che affollano le strade per godersi la bella giornata. I ristoranti sono pieno, il traffico è intenso, a momenti anche paralizzato. I napoletani passeggiano con le mascherine, ma fanno storcere comunque il naso al governatore De Luca che non vuole assembramenti. De Magistris, il sindaco di Napoli, ha deciso di non chiudere il lungomare anche se De Luca aveva invitato a farlo, soprattutto nel fine settimana.

