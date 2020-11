Usa, Trump: “Ho vinto le elezioni!”. Twitter lo segnala

Lo scrutinio delle elezioni americane è ancora in corso, non è stato dichiarato un vincitore ma Donald Trump si auto-conferma come presidente degli Usa. “Ho vinto queste elezioni, e di molto” ha scritto su Twitter. Il social network però ha prontamente segnalato la dichiarazione con il seguente avviso: "Le fonti ufficiali potrebbero non aver ancora attribuito la sfida nel momento in cui è arrivato questo tweet”. "Queste elezioni sono state un completo disastro” ha anche scritto lo sfidante di Biden facendo riferimento al caso della Georgia, le cui contee hanno usato lo stesso software utilizzato in Michigan e che ha presentato problemi.

