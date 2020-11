Coronavirus e freddo? No, a Capri sono tutti al mare

Né freddo né, soprattutto, Coronavirus. È quello che hanno pensato gli irriducibili bagnanti di novembre, che nel weekend si sono riversati a Capri approfittando di queste bellissime giornate di sole. Poco distanziamento e nessuna mascherina, soltanto tanto relax in barba alle ultime dichiarazioni del governatore della Campania, Vincenzo De Luca: “Avrei preferito una linea unitaria di rigore per tutto il paese, avrei preferito la chiusura di un mese di tutto - aveva detto nei giorni scorsi -. Non dobbiamo aspettare il momento nel quale il contagio ha un’esplosione e diventa incontrollabile, ma dobbiamo intervenire prima. Lo so che quando la situazione sembra tranquilla è più duro dover dire che dobbiamo attuare delle restrizioni, ma la prevenzione significa questo, intervenire prima che il problema scoppi, sennò è perfettamente inutile”.

