Coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore numeri in calo

ROMA - Il ministero della Salute ha diramato il bollettino odierno relativo all'emergenza Coronavirus in Italia. Sono 32.616 i nuovi casi di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore (7.195 min eno rispetto a ieri). Le vittime sono 331 (94 in meno rispetto a ieri). Sono stati 191.144 i nuovi tamponi effettuati, circa 40mila in meno. Lo riportano i dati diffusi dal ministero della Salute. Complessivamente sono 935.104 i contagiati, comprese vittime e guariti, mentre il totale dei morti è di 41.394.

