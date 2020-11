Zone arancioni, ecco cosa si può e e non si può fare

ROMA - Il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità con i suoi i dati ha cambiato la mappa dell’Italia divisa in zone. Cinque regioni sono passate da zona gialla a zona arancione: sono Abruzzo, Basilicata, Toscana, Liguria e Umbria. In queste regioni ora ci saranno norme più restrittive da seguire.

Le norme nelle zone arancioni

Nelle zone arancioni sono vietati gli spostamenti verso comuni diversi da quello di residenza o altre regioni (salvo esigenze lavorative, di salute o di studio specificate con autocertificazione). Lo spostamento nel proprio comune non è vietato ma è comunque consigliato evitarli se non necessari. Per quanto riguarda bar e ristoranti, rimangono chiusi per tutto il giorno con la possibilità di fare servizio da asporto fino alle 22. La consegna a domicilio non è influenzata da restrizioni. Sono invece aperti tutti i negozi, tra cui anche parrucchieri e estetisti.