Coronavirus, Ricciardi: "Lockdown generale? Plausibile"

ROMA - Nonostante l'ultimo Dpcm abbia scongiurato l'ipotesi lockdown generale, il Governo sembra aver fissato una deadline al 15 novembre, data entro la quale, qualora non ci dovesse essere un'inversione di tendenza nella curva dei contagi, l'intero Paese potrebbe diventare zona rossa. Sulla vicenda è intervenuto anche Walter Ricciardi, docente di Igiene all'università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza che, ospite in collegamento di Agorà, ha commentato: "Stiamo vedendo una circolazione intensissima delle persone in tutte le zone d'Italia. Con queste modalità il fatto che stiamo andando verso un lockdown generale è plausibile. Sicuramente in questa seconda fase ci sono anche insofferenze psicologiche".

Lockdown Italia, ecco la data prevista per la chiusura totale

Coronavirus, ambulanze in coda al Pronto Soccorso del Fatebenefratelli

Ricciardi e l'ipotesi lockdown

Ricciardi poi specifica: "Bisogna differenziare: una cosa è Napoli, un’altra è Caserta. A Napoli si è arrivati al limite delle terapie intensive e dei pronto soccorso. C’è gente che sta in macchina per ore e gli viene fornito l’ossigeno nella macchina. Vi sembra una zona gialla? Il personale medico e sanitario è più restio oggi a entrare nei reparti Covid perché è stato anche vilipeso. Dopo la prima fase ‘eroica’ oggi è cambiata la situazione".

Svelato come uccide il Coronavirus: ecco cosa accade ai polmoni