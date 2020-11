Francesco Chiofalo, il trapianto di barba va male: cosa è successo

Francesco Chiofalo, personal trainer popolare sui social, l'aveva annunciato nei giorni scorsi che si sarebbe sottoposto ad un intervento di chirurgia estetica, ma non avrebbe mai immaginato che il risultato sarebbe stato così disastroso. Con un nuovo aggiornamento sul suo canale Instagram ha spiegato tutto: "Penso che vi stia prendendo un colpo per come sono cambiato in peggio ma lo accetto perché questo intervento l’ho voluto fare io e non mi devo vergognare di niente. Io non avevo la barba come tutti gli altri" ha detto. Chiofalo si è fatto un trapianto di barba, ma l'operazione non è andata bene. I capelli del retro cranio sono stati trapiantati sul volto e l’ex concorrente di Temptation Island ha mostrato il risultato parziale ai suoi follower, non proprio quello desiderato. L’aspetto di Chiofalo non si può dire migliorato anzi, e lui stesso ha ammesso di avere molto dolore e di non piacersi.

