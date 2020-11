Discoteche Sardegna aperte: spunta un parere negativo del Cts

CAGLIARI- Si complica la vicenda riguardante il parere del Comitato Tecnico Scientifico della Sardegna sull'ordinanza dell' 11 agosto con cui Solinas decise di aprire le discoteche dell'isola a cavallo di Ferragosto. Difatti, già il 6 agosto il Cts avrebbe espresso un parere di non approvazione con una mail inviata a Mario Nieddu, assessore alla Sanità, e a Marcello Tidore, direttore generale della Sanità. In quei giorni i consulenti analizzarono una prima bozza dell'ordinanza che conteneva la proroga ai locali da ballo: "Il Comitato non approva il documento", fu la sentenza inequivocabile. Il Cts sembrava esprimere anche forte preoccupazione per gli assembramenti, sempre più frequenti e ben documentati dalle foto degli utenti social: "Assistiamo all'apertura di attività dove addirittura l'assembramento viene ostentato come elemento di richiamo pubblicitario". L'11 agosto, cinque giorni dopo, Solinas firmò l'ordinanza numero 38, su cui adesso la Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo per epidemia colposa.

Oltre a quello ricevuto via mail il 6 agosto, sembra che ci sia anche un altro parere,ed è quello cui fa riferimento espressamente l'ordinanza di riapertura delle discoteche dell'11 agosto. Nel documento in oggetto si cita l'acquisizione "in data odierna del parere espresso sulla presente ordinanza dal Comitato tecnico scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 nell'Isola". L'opposizione di centrosinistra, in relazione al documento, fece richiesta sin dal giorno dopo la stesura di accesso agli atti senza, ad oggi, ottenere alcuna risposta. Proprio sull'esistenza di questo parere si basa anche l'inchiesta aperta dalla Procura di Cagliari per epidemia colposa. I magistrati vogliono fare chiarezza, e verificare se la Regione abbia consentito l'apertura dei locali della Costa Smeralda nonostante fosse a conoscenza dei rischi.