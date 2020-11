Napoli, paziente trovato morto nel bagno del Cardarelli

È stato trovato privo di vita nel bagno dell’area di pronto soccorso del Cardarelli di Napoli. Il corpo del paziente, ricoverato nell’Area Sospetti dell’ospedale e già in terapia per la probabile infezione da Coronavirus, è stato rinvenuto dal personale della struttura che ha notato l’eccessiva permanenza dell’uomo nella toilette. Al momento non è ancora possibile stabilire la causa del decesso, ma la direzione sanitaria ha avviato tutte le indagini del caso.

La nota del Cardarelli di Napoli

“A pochi minuti dal decesso, ha iniziato a circolare in rete un video che mostra il corpo dell'uomo, girato approfittando dell'allontanamento dei soccorritori andati a prendere una lettiga sulla quale adagiare il corpo. Non è al momento possibile stabilire quale sia stata la causa del malore che ha portato al decesso, tuttavia la direzione sanitaria ha doverosamente avviato ogni indagine necessaria".

