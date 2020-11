Coronavirus, i dati in Italia: 37.978 nuovi positivi, 636 morti

Sono 37.978 i nuovi positivi (totale 1.066.401) da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in aumento rispetto a ieri quando sono emersi 32.961 contagi. Le vittime sono 636 (+13), il totale dei decessi sale a 43.589. Sono 89 in più nelle ultime 24 ore invece i pazienti in terapia intensiva per il Covid. Le persone in rianimazione sono ora 3.170. Quelle negli altri reparti sono 29.873 (+429). I guariti sono 15.645 (387.758 dall'inizio dell'epidemia). Da segnalare il record dei tamponi: 234.672 nelle ultime 24 ore. Le regioni col maggior numero di contagi sono Lombardia (9.291), Piemonte (4.787), Campania (4.065), Veneto (3.564) e Lazio (2.686). Il rapporto tra positivi e test risale al 16,18%, quasi il 2% in più rispetto a ieri.

