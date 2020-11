Covid, ecco le quattro regioni che oggi cambieranno colore

ROMA - Sono ore decisive per il futuro prossimo di quattro Regioni italiane: è infatti atteso nelle prossime ore il "cambio" di colore di Campania, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, attualmente Regioni gialle. Dal Cts ribadiscono: "Serve un segnale e per questo oggi ci sarà qualche incremento delle restrizioni. È inevitabile". La regione governata da Vincenzo De Luca rischia di passare dallo scenario due che l'ha confinata nella zona gialla, allo scenario quattro, quello che la trasformerebbe direttamente in zona rossa, senza passare dallo scenario tre, zona arancione. Un "limbo" nel quale dovrebbero finire le altre tre regioni, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna che, proprio ieri, hanno approvato delle ordinanze restrittive proprio per scongiurare la possibilità di essere classificate come zona rossa.

Lockdown Italia escluso: ecco le regioni che venerdì cambieranno colore

Ecco le misure adottate da Friuli, Veneto ed Emilia Romagna

Si tratta di misure molto simili tra loro: dall’ingresso nei negozi di generi alimentari consentito a una sola persona per famiglia, alle piazze chiuse o ai bar che dalle 15 alle 18 possono servire solo clienti seduti, fino - e qui sta la differenza, perché questa restrizione non sarà in vigore in Emilia Romagna - alle fasce orarie riservate agli over 65 per la spesa. Il governatore emiliano Bonaccini, però, commenta: "Anche se in questi giorni abbiamo condiviso ogni passaggio con il ministero della Salute e abbiamo ricevuto un sostanziale ok, non c’è stata una rassicurazione al 100%. Il tema di un nostro passaggio ad un colore diverso da quello attuale è sul tavolo". La decisione verrà presa in base ai dati regionali sui contagi.

Arcuri: "Vaccino anti Coronavirus in Italia a gennaio, ma non per tutti"

La situazione in Campania

Diversa la situazione, invece, in Campania, dove l’applicazione di nuove restrizioni appare inevitabile. C’è da decidere “solo” se si vorrà interessare l’intero territorio oppure lavorare sulle provincie, risparmiando quelle meno colpite. Per il momento, ieri sera, forse nel tentativo di imitare le 3 regioni delle ordinanze, l’unità di crisi della Regione ha fatto sapere che non solo imporrà nuove zone rosse nel napoletano, a Giugliano e Castellammare, ma anche accessi contingentati sul lungomare di Napoli. Preoccupa la tenuta del sistema sanitario campano: da giorni sotto stress.

[[smiling:138805]]

Il Governo vaglia i Covid hotel

Nel tentativo di sgravare i pronto soccorso di tutto il Paese, il Governo ha dato incarico al commissario straordinario Domenico Arcuri, "di individuare spazi alternativi agli ospedali sui territori: i Covid hotel" e alla Protezione Civile di prepararsi ad allestire degli ospedali da campo. A spiegarlo ieri è stato lo stesso Arcuri che ha anche sottolineato come saranno le Regioni a dover comunicare il fabbisogno per innescare la macchina che garantirà fino a 20 mila nuovi posti letto per trasferire in queste strutture quei degenti asintomatici che potrebbero lasciare gli ospedali ma non possono rientrare presso la propria abitazione.