Bonaccini peggiora: "Ho la polmonite, mi curo da casa"

BOLOGNA - Peggiorano le condizioni del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook ufficiale, ha voluto aggiornare tutti sul proprio stato di salute. "Ho fatto il tampone di controllo, purtroppo ancora positivo. Vista la forte tosse persistente, poi, sono stato visitato e ho fatto ulteriori accertamenti. Mi hanno diagnosticato una polmonite bilaterale ad uno stadio iniziale - scrive Bonaccini -. Al momento, i medici ritengono che possa essere adeguatamente curato da casa, senza dover essere ricoverato. E questo è almeno un sollievo".

Bonaccini, l'annuncio sui social

"Ho massima fiducia nella loro valutazione e mi affido alla loro capacità e alle loro cure. Continuerò dunque a lavorare da casa, rinunciando magari a qualche eccesso di stress che in questi mesi non mi ha certo aiutato. Ma non mi fermo". L'Emilia Romagna, intanto, è al centro del dibattito del Governo per il "cambio di colore". La regione governata da Bonaccini, insieme a Friuli Venezia Giulia e Veneto dovrebbe infatti passare da zona gialla a zona arancione, scongiurando così il passaggio allo scenario quattro, quello della zona rossa, grazie alle misure adottate dai governi regionali per frenare la curva dei contagi.