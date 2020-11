Coronavirus, la Seredova annuncia: "Positiva e sintomatica"

TORINO - Nel pieno della seconda ondata di Coronavirus, con i contagi in costante aumento in ogni angolo dell'Italia e dell'Europa, sono copiosi i casi anche tra i personaggi famosi. L'ultimo in ordine temporale è quello di Alena Seredova, modella, attrice e showgirl di origine ceca, ex compagna di Gianluigi Buffon, diventata mamma per la terza volta (la prima con Alessandro Nasi) lo scorso 19 maggio.

Seredova positiva, l'annuncio su Instagram

"Positiva e sintomatica. Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente. Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto... Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro!", ha scritto in doppia lingua italiano/ceco su Instagram Alena Seredova, chiosando con le emoticon di un quadrifoglio, simbolo di fortuna, e di un cuore.