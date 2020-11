Natale, da quando si allenteranno i divieti (ma forse non per tutti)

ROMA - Ci sono speranze di fare un Natale senza grandi divieti a causa del Coronavirus: il governo, con gli attuali provvedimenti, punta infatti sul ribasso dell’Rt (l'indice di diffusione del virus) per poi allentare i divieti dal 3 dicembre. Resta però forte il rischio che le festività non siano uguali su tutto il territorio nazionale. Il rallentamento della crescita esponenziale dei contagi dà indicazioni confortanti, ma resteranno, molto probabilmente, differenze tra regione e regione a seconda della situazione. Il governo sembrebbe comunque d'accordo nel togliere in tutta Italia, dall'inizio del prossimo mese, il coprifuoco, ovvero il divieto di circolazione notturno, dalle 22 alle 5, introdotto dall'ultimo Dpcm.

